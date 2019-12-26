Тони Мартин: «В команде Jumbo-Visma у меня началась вторая жизнь в велоспорте»

34-летний Тони Мартин завершил первый сезон в команде Jumbo-Visma. В этом году он одержал единственную победу, в девятый раз завоевав титул чемпиона Германии в разделке, а в команде Jumbo-Visma стал одним из ключевых доместиков. Но статус помощника Тони Мартина ничуть не расстраивает. В интервью Cyclingnews он признался, что чувствует огромное удовлетворение, помогая товарищам по команде одерживать победы.

Тони Мартин: «Для меня в велоспорте как будто началась вторая жизнь, это правда. После многочисленных побед, которые одерживал в командах Quick Step и HTC, в команде Katusha (2017/18) я будто попал в пустыню. Сюда перешёл с большими надеждами и желаниями относительно карьеры. Переход к роли доместика стал для меня естественным шагом. Я осознал, что больше не тот парень, который может принести высокие результаты. Но со мной всё в порядке. Я нашёл для себя нишу, в которой чувствую себя на месте, где могу помогать сильным ребятам. Это даёт мне огромное удовлетворение. Даже без больших побед этот год был очень успешным. Велоспорт снова стал приносить мне радость».

В ответ на вопрос, чего не хватало команде Katusha-Alpecin в отличие от Jumbo-Visma, Тони Мартин ответил:

«Там всё было другим от структуры до мотивации и руководства. Не было направления, в котором надо двигаться, а это очень важно. Команда должна знать, где бороться и куда идти. Конечно, можно сказать, что я потерял два года, но там у меня были друзья, оставался интерес. С профессиональной точки зрения я потерял много, но зато смог увидеть разницу между успешной и неуспешной командами».

Теперь я знаю, какую роль выполняю. Сначала, когда пришёл в Jumbo-Visma, никто не знал, как всё пойдёт. Команда хотела, чтобы я укрепил состав в командной гонке на время, но, глядя со стороны, я не был уверен, что они нуждались во мне для этой дисциплины. Меня очень впечатлила команда. Когда пришёл, увидел несколько вещей, которые можно было улучшить. Постепенно я перешёл к роли доместика, а также дорожного капитана. Я благодарен за этот шанс».

Тони Мартин уже включён в состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020, он также ставит целью чемпионат мира в Швейцарии, где будет бороться за пятый титул чемпиона мира в разделке:

«Трасса Олимпиады для меня слишком трудная. Я смогу в это время восстановиться и потом дать полный газ на чемпионате. Если честно, я не так далеко, всего несколько молодых ребят сильнее. И дистанция чемпионата мне подходит. Я смогу выступить там наравне с лучшими. Так что, чемпионат мира для меня – большая цель. Я бы не стал говорить, еду туда за пятым титулом. Хочу бороться за медали».

На вопрос Cyclingnews об ответственности, которая ложится на помощников из-за того, что команда Jumbo-Visma планирует стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами, Тони Мартин ответил: «Посмотрим. Мы справимся. Можем учиться у Ineos, которые смогли решить эту задачу. В этом году мы показали, что умеем справляться, хотя у нас не было трёх лидеров на общий зачёт. Но у нас был Дилан Груневеген и Ваут ван Арт, которых мы тоже защищали как лидеров».