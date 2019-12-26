Политолог перечислил «бонусы» Киева от контрактов по Javelin

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

«В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя… Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», – цитирует Петренко РИА Новости.

Поставку на Украину первой партии Javelin – 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов – США одобрили в марте 2018 года. В октябре 2019 года стало известно, что конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о «продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки».

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение украинского Минобороны. По его мнению, Украина от этих поставок получает, прежде всего, «информационный бонус».

«Целый ряд украинских политиков будут говорить, мол, нам продают Javelin, значит, Вашингтон с нами, он будет нас защищать, а мы будем дальше сопротивляться Москве. То есть этот шаг рассматривается как информационная поддержка. Конечно, отдельные отмороженные товарищи на Украине могут говорить о том, что Javelin – это реальная военная поддержка «для защиты от российских танков», которые почему-то должны «наступать на Киев». Но это несерьезно. Напомню, что американцы ставили условие, при котором Javelin не могут использоваться в Донбассе, то есть фактически они могут применяться только для защиты от «российской агрессии», которой нет», – сказал Геворг Мирзаян.

Кроме того, Украина получает еще и «финансовый бонус», продолжил политолог.

«Могу поспорить, что если через несколько лет провести реальную экспертизу украинских складов, на которых хранят эти Javelin, то выяснится, что, как минимум, части установок уже не будет. Поскольку это оружие, как это часто делают украинские отдельные чиновники, успешно будет продано на зарубежные рынки», – считает Геворг Мирзаян.