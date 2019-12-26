Путин обсудил с премьером Италии итоги «нормандского саммита»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе премьер-министра Италии Джузеппе Конте рассказал в ходе телефонного разговора об итогах саммита «нормандской четверки», подчеркнута необходимость выполнения достигнутых договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Джузеппе Конте Владимир Путин информировал об итогах саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского комплекса мер и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей, прежде всего – по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, были затронуты некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии, а также рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.

«Владимир Путин и Джузеппе Конте тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавляется в сообщении.