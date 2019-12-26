«Шизофрения»: Птаха признался в своем психзаболевании

Увлечение запрещенными веществами спровоцировало болезнь.

38-летний рэпер Птаха стал гостем редакции «Блокнот» в рамках рубрики «Прямой эфир». Во время интервью исполнитель признался, что имеет психическое заболевание. Полного названия недуга рэпер вспомнить не может, однако коротко обозначил его так – шизофрения. Употребление запрещенных веществ спровоцировало появление психзаболевания.

«На почве наркомании вперемешку с религией. У меня шизофрения прям в обостренной форме была. Там демоны по улице бегали», — признался Птаха.

Рэпер отмечает, что сейчас он вылечился, а свою болезнь держит под контролем. Это никак не мешает ему в жизни и творчестве, ведь он знает, что его может спровоцировать, а потому старается этого избегать. Типичных обострений весной и осенью, как у многих психбольных, Птаха не заметил.

«Я нашел со своей головой общий язык», — подчеркнул рэпер.

Отметим, что и его давний закадычный «друг» рэпер Гуф (Алексей Долматов) ранее в интервью признался, что тоже страдает от психрасстройства — маниакально-депрессивного психоза. 8 раз лежал в психбольницах. Личность, появляющуюся во время обострения, он называет Аликом. В биполярном расстройстве признался и западный рэпер Канье Уэст. А рэпер Eminem заявил, что страдает от обсессивно-компульсивного расстройства.