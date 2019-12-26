Мексика обратится в Международный суд ООН против действующих властей Боливии

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Mike Segar/Reuters

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что мексиканское правительство намерено «сегодня же» подать иск в Международный суд ООН против действующих властей Боливии, которые препятствуют работе дипломатической операции Мексики в Ла-Пасе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению мексиканский властей, требования действующего правительства Боливии о выдаче членов правительства бывшего президента Боливии Эво Моралеса, которые сейчас находятся на территории посольства в Ла-Пасе, и которых обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, так как обвинения были выдвинуты после предоставления убежища.

Эбрард уточнил, что Мексика рассчитывает на сохранение и уважение неприкосновенности объектов дипломатической миссии, а также людей, находящихся внутри.

В настоящее время в посольстве Мексики в Ла-Пасе находятся девять чиновников из правительства Эво Моралеса. Четверо из них — обвиняются в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

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На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну. Сейчас Моралес в качестве политического беженца находится в Аргентине.

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