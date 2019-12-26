Родные Анастасии Заворотнюк обрушились на СМИ за новости о танцах актрисы на «шесте»

Родные популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ведет борьбу с раком головного мозга, за несколько дней до Нового года обрушились на журналистов. Представителей СМИ они назвали неуважаемыми писаками и моральными уродами. Кроме того, пожелали, чтобы все, что сейчас происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня», перешло к журналистам.

После того, как россияне узнали о страшной болезни Заворотнюк, в сети появилось множество фан-страниц в поддержку больной раком актрисы. Люди там оставляют не только пожелания выздоровления, но также делятся архивными фото и видео.

Один из фанатов недавно выложил кадр, снятый в 2016 году на презентации нового сезона НТВ. Тогда на вечеринку приехал Дед Мороз из самого Великого Устюга. Анастасия Заворотнюк, которая, как пишут Дни.Ру, получила тогда приглашение на роль ведущей утреннего шоу, подскочила к бородатому волшебнику и начала извиваться на его посохе с атрибутикой НТВ, словно на шесте, игриво выставляя ножку перед камерой.

READ «Ну, ффффффссссссё»: Соловьёв о заочной «грызне» между Навальным и Ходорковским

[media=https://www.instagram.com/p/B53A_3uF4Et/?utm_source=ig_embed]

Журналисты, увидев кадр, решили о нем написать. Но это взбесило родных Заворотнюк. Они разразились разгромным постом в Instagram в группе, созданной в поддержку Заворотнюк. Представителей СМИ они называют моральными уродами, бесполезными существами и прочими нелицеприятными эпитетами.

«После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам», — желают родные Анастасии.

Далее авторы вспоминают детское стихотворение про икоту и Федота, желая, чтобы все, что происходит с Заворотнюк, перешло к журналистам. Вероятно, речь идет о раке, который у Анастасии Заворотнюк диагностировали, по некоторым данным, около полугода назад.

READ В Ростове неизвестные похитили мужчину прямо из его квартиры

Семья актрисы заняла позицию глухой обороны касательно того, что происходит с больной, никакой информации о состоянии ее здоровья не предоставляется. Зато близкие «няни» с удовольствием отрываются на журналистах, как будто они являются главными виновниками болезни Анастасии Заворотнюк.