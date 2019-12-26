Пентагон выделил 95 млн долларов турецким компаниям на строительство баз в стране

На сайте Пентагона размещена информация о восьми турецких компаниях, которые «были удостоены многократной премии в размере 95 млн долларов США», пишет Drive. При этом не указано, что это за заказ, количество контрактов на проектирование, его вид и инфраструктурные требования.

На странице информации о контракте также говорится, что работы будут связаны с общим строительством объектов военной базы и, как ожидается, будут завершены к декабрю 2024 года, тем самым демонстрируя долгосрочные планы Пентагона остаться в Турции.

Ранее в октябре газета The New York Times обнародовала внутренние сообщения между Пентагоном и Министерством энергетики Турции относительно плана вывода почти 50 тактических ядерных боеголовок, имеющихся в Инджирлике, тем самым «фактически положив конец» военному союзу двух стран.

План, составленный по следам турецкой операции на севере Сирии, так и не был реализован, но судьба авиабазы оставалась мишенью для последующей размолвки между Вашингтоном и Анкарой.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телевизионном выступлении ранее заявили, что готовы пересмотреть статус авиабазы Инджирлик вместе с радиолокационной станцией НАТО Куреджик, если Вашингтон будет продвигаться вперёд с введением санкций против Анкары за её покупку и установку российских систем противоракетной обороны С-400.