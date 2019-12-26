УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»

Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное. Пока, правда, только на компьютерных рендерах.



Кемпер на базе УАЗ «Буханки». Фото УАЗ



Кемпер на базе УАЗ «Буханки». Фото УАЗ



Кемпер на базе УАЗ «Буханки». Фото УАЗ



Кемпер на базе УАЗ «Буханки». Фото УАЗ

Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши. Кроме того, в качестве опции УАЗ готов предложить дополнительное спальное место, окна и москитные сетки в крыше.

«Пока это только разработки, но мы готовы запустить их в серию. А дальше все зависит от вас. Какой вариант хотите увидеть первым? И сколько, на ваш взгляд, должна стоить подобная доработка?», — спросили представители УАЗа в социальных сетях.

Большинство, кстати, проголосовало за первый вариант – до 100 тысяч рублей.