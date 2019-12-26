Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI. С их появлением автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 190 л.с. и 2,0-литровый дизель TDI с отдачей 190 л.с. Первые «живые» машины поступят к дилерам в январе 2020 года.

Переднеприводные Audi A6, как стало известно «Автоновостям дня», доступны в четырех линиях оснащения – стандартной, Advance, Sport и Design.



Audi A6. Фото Audi



Audi A6. Фото Audi

В базовое оснащение обеих модификаций вошли двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, парковочный ассистент с передним и задним парктрониками, мультифункциональный руль, обогрев передних сидений, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, система Audi Drive Select, светодиодная оптика, 17-дюймовые колесные диски и теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло (только в дизельной версии).



Интерьер Audi A6 40 TFSI. Фото Audi



Интерьер Audi A6 40 TFSI. Фото Audi



Интерьер Audi A6 40 TFSI. Фото Audi

Цены на Audi A6 40 TFSI и Audi A6 40 TDI начинаются от 3 055 000 рублей и 3 100 000 рублей соответственно.

Ранее бизнес-седан предлагался только в полноприводных модификациях 55 TFSI quattro и 45 TFSI quattro с 340-сильным и 245-сильным бензиновыми двигателями.