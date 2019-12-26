Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Оказывается, разворачиваться на 360 градусов, стоя на месте, не так уж и сложно – достаточно иметь хотя бы по одному электромотору на каждом из колес. Видео с таким разворотом на примере своего пикапа RT1 показал американский стартап Rivian.

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны. Правда, работать система Tank Run может только на скользких покрытиях, ибо на сухом асфальте (из-за большего сопротивления) двигатели быстро выйдут из строя.

Как выяснили «Автоновости дня», впервые электропикап RT1 показали публике на международном автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2018 года. Модель оснащена четырехмоторной силовой установкой суммарной мощностью 408, 710 или 764 л.с. в зависимости от комплектации. Серийное производство таких машин начнется в конце 2020 – начале 2021 года.