На Волинь повернулася 14-та бригада з Донбасу. ФОТО

З району проведення операції Об’єднаних сил 26 грудня повернулася 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Про це повідомляє волинська бригада на сторінці у Facebook.

Бійців гідно зустріли у Володимирі під звуки військового оркестру.

«Саме так, за давньою українською традицією, та під звуки музики військового оркестру зустрічали в пункті постійної дислокації побратимів, військовослужбовців народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які, гідно та з честю виконавши завдання за призначенням на лінії фронту, повернулися з району проведення операції Об’єднаних сил на рідну Волинь! Ми сильні й згуртовані! У нас єдина мета – Перемога! Яку неодмінно втілимо в новому 2020-му році! Та поки — ми вдома! Радість повернення й зустрічі – неповторна!», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 27 грудня у Володимирі-Волинському з нагоди повернення із зони проведення операції Об’єднаних сил відбудеться урочиста зустріч військовослужбовців 14-ї ОМБр імені Князя Романа Великого.

О 8:45 годині від місця розташування бригади вулицею Ковельська до площі Героїв вирушить колона військових, де о 10:00 годині відбудеться урочиста церемонія.