Назревшая необходимость Минприроды Алтайского края объяснило расположение полигона в м села

В министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края попытались успокоить жителей Красногорского района, взволнованных оформлением документации на мусорный полигон, расположенный в паре сотен метров от райцентра. По мнению чиновников, никакой опасности для здоровья людей объект представлять не будет, тем более, что по факту он уже давно существует. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Постановление правительства Алтайского края, в соответствии с которым земельный участок, расположенный в 300 м от Красногорского, должен быть выведен из категории земель сельхозназначения и приобрести статус полигона, датировано 20 декабря текущего года. Площадь объекта, как следует из текста, будет равна 5,6 га, и краевые и местные СМИ уже окрестили его «гигантским», а также успели попереживать за здоровье красногорцев.

Однако, как объясняет пресс-служба Минприроды, никакой опасности для здоровья «новый» объект не несет. К такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора после проверки санитарно-эпидемиологических норм. Федеральное законодательство разрешает создание полигона на таком расстоянии от села. Даже ветер, согласно розе ветров, в этом месте дует преимущественно со стороны села. «Смена категории земли под полигоном на целевое — назревшая необходимость. Муниципалитет ходатайствовал о переводе участка из статуса земель сельхозназначения в статус, позволяющий расположению там ТКО. По сути, ничего нового не произошло – существующий объект привели в соответствие с законом», — прокомментировали ситуацию в ведомстве, отметив, что по факту свалка существовала на этом месте давно, и что ее границы никак не изменятся. «Новый» полигон будут использовать как временную площадку для накопления ТКО. Отсюда мусор будут увозить на полигон в Бийске.