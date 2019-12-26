У центра семьи «Казан» открылась главная новогодняя елка

Главная новогодняя елка столицы РТ открылась сегодня возле центра семьи «Казан». Юные посетители пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также посмотрели салют. Елка украшена ста крупными шарами — в честь предстоящего празднования 100-летия ТАССР.

Фото: Василий Иванов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Педагогический коллектив школы принял участие в открытии городской ёлки и поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Публикация от СОШ 10 (@school10_kzn) 26 Дек 2019 в 7:44 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всех с наступающим!

Публикация от Одеяльце греет (@odeyalce_greet) 26 Дек 2019 в 7:49 PST

Поздравил с наступающим новым годом казанцев на открытии елки и мэр города Ильсур Метшин. «Мы все в ожидании новогоднего праздника, новогоднего чуда, — сказал мэр и поблагодарил всех за красивый и созидательный 2019 год. — Мы многое вместе сделали, мы многое вместе смогли. Я хочу пожелать большого теплого счастья, крепкого здоровья, достатка, новых успехов, новых свершений в новом 2020 году! С наступающим новым годом! Ура!».

«Елочка, гори!» — прокричали казанцы, но ее зажжение не обошлось без элемента интриги — гирлянда лишь немного замерцала и потом погасла.

В преддверии празднования 100-летия ТАССР на елке должны были зажечься 100 шаров, но один — сотый Дедушка мороз повесить забыл.

«Дедушка мороз, дай нам, пожалуйста, еще один новогодний шарик», — попросил мэр города. Так, со второй попытки главная городская светомузыкальная елка была зажжена, а из акватории Казанки запущен салют.

Елку высотой 35 м, вошедшую в топ-3 самых высоких новогодних елок России, украшают более 93 тыс. светодиодов различной мощности, 12 световых пушек полного вращения и 640 ярких гирлянд.

На территории «Чаши» расположился и ледовый городок со скоростными горками, ледяными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, а также троном, драконами, ледяным лабиринтом.

На площадке у «Чаши» работают торговые ряды, оформленные городской символикой и иллюминацией. Для посетителей ледового городка предусмотрена комната для обогрева в виде ледяного замка, где можно попить чай.