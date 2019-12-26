В Венгрии родился мальчик с седыми волосами

В большинстве случаев дети рождаются либо полностью лысыми, либо с небольшим количеством пушка на голове. Очень редко можно встретить ситуации, когда голова новорожденного ребенка полностью покрыта волосами. Этот малыш из Венгрии родился с очень густыми локонами серебристо-седого цвета.

Настоящее имя мальчика – Бенс. Он родился с весом 5 килограмм. Сразу же после рождения, врачи обследовали ребенка, ведь подобный цвет волос спровоцировал возникновение огромного количества вопросов. Специалисты подозревали, что Бенс может страдать альбинизмом. При наличии такого заболевания, организм не производит достаточного количества пигмента меланина, который отвечает за цвет волос и кожи человека.

Главная опасность заключается в том, что люди с альбинизмом слишком сильно подвержены облучению солнечных лучей. Также они имеют более высокий риск заболеть онкологией. Стоит отметить, что во время пренатального периода, врачи не заметили ничего странного. Беременность протекала нормально и на УЗИ не было видно никаких отклонений от нормы.