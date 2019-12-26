Поклонники Майкла Джексона сомневаются в смерти кумира

Фанаты считают, что их кумир все еще жив и поэтому настаивают на проведении ДНК-экспертизы двойника, родом из Испании. В Instagram можно найти видео, на котором зафиксировано выступление Серхио Кортеса. Он поразил всех поклонников Майкла Джексона своим невероятным сходством с популярным исполнителем. Часть пользователей даже предположили, что на самом деле Серхио является настоящим артистом, а не просто идеально пародирует его.

Несмотря на такие предположения, многие фанаты без труда смогли услышать в речи артиста весьма выразительный акцент. Также не остался без внимания и возраст мужчины. В то же время двойник Джексона из Испании продолжает свои гастроли и постоянно дает концерты по всем странам. Некоторое время назад он выступал даже в России.

Стоит отметить, что Майкл Джексон скончался от внезапной остановки сердца практически в 51 год.