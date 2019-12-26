В Мытищах в спортивной сумке нашли скелет человека

Жуткая находка была обнаружена в Мытищах в среду, 25 декабря. В лесу близ поселка Нагорное лежала спортивная сумка, а в ней — труп человека, уже скелетированный. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СКР по области Ольгу Врадий.

По ее словам, личность погибшего человека устанавливается. Параллельно выясняется причина его смерти. Эксперты-криминалисты, которые выезжали на место обнаружения останков, пришли к выводу, что смерть наступила около года назад, но пока не могут сказать, была она естественной или насильственной.

Это установят судмедэксперты, которые приступили к исследованию.

В данный момент проводится проверка. По ее итогам следователи будут принимать процессуальное решение.