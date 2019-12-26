В Петербурге средь бела дня похитили предпринимателя

Петербургские полицейские спасли заложника, в которого за несколько минут превратился местный житель, похищенный злоумышленниками в Петергофе. Четверо мужчин кавказской внешности схватили 44-летнего пострадавшего рядом с его BMW, избили, затолкали в машину и увезли. Похищенный оказался бизнесменом, занимавшимся валютными операциями.

Оперативникам удалось вычислить похитителей. Трое из них задержаны. Поиски еще одного продолжаются. Все задержанные уроженцы Кабардино-Балкарии, сообщает [url=]РЕН.ТВ[/url].

Заложник, которого удалось освободить, в настоящее время находится в больнице. Расследование продолжается.