В Кузбассе разыскивается 3-месячная девочка, оставленная мамой на обочине дороги

В минувший вторник в полицию Кемерово поступил звонок об исчезновении женщины с 3-месячным ребенком. Сообщалось, что она уехала из дома на личном автомобиле и долгое время не дает о себе знать. К проверке заявления подключились сотрудники регионального СКР.

Спустя несколько часов машину с разыскиваемой женщиной на окраине города остановили инспекторы ДПС, однако ребенка в салоне не было.

«Следствию она пояснила, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги. В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления ее психического состояния», – говорится в [url=]релизе[/url] управления СКР.

В тот же день полиция, спасатели и волонтеры приступили к поиску ребенка. Допрошен отец девочки, осмотрена квартира, устанавливаются и допрашиваются очевидцы. Тем не менее, место нахождения малышки до настоящего времени не установлено.

Подозревая задержана, возбуждено дело по ст. УК «убийство».