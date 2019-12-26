Росздравнадзор опроверг мифы о препарате Кагоцел

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Следком завел на скандальную мать из Челнов новое уголовное дело
Скандально известная автоледи из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь стала фигуранткой уголовного дела. В этот раз ее подозревают в применении насилия в отношении представителя...
Две трети украинцев не поддержали идею переноса Рождества на декабрь
Share Tweet Share Share Email CommentsНа Украине не поддержали идею праздновать Рождество вместе с католиками 25 декабря. Против высказались две трети (64%) опрошенных. Высказались...
Виктора Ефимова осудили на 5 лет за хищение 36 млн рублей вуза
Москва. 23 декабря. Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Виктора Ефимова, признанного виновным в присвоении...
«Не плодите рабов»: Водонаева призвала не рожать детей для «нищей России»
Телеведущая Алена Водонаева нашла рецепт от бедности — аборты. Говорит, сначала нужно пожить для себя, посмотреть...
26 декабря 2019 года отмечается Евстратиев день
Народный праздник Евстратиев день отмечается 26 декабря 2019 года (по старому стилю – 13 декабря).В церковном календаре это дата почтения памяти святых мучеников Евстратия...