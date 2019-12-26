Европарламент ужесточил трактовку условий снятия санкций с России

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Из тюрьмы в Кремниевую долину: Slack нанял в отдел разработки трех бывших заключенных
Slack, одна из тех компаний Кремниевой долины, что сильнее всего стремятся к разнообразию в своих рядах, наняла в отдел разработки трех бывших заключенных. Издание...
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли обязательную процедуру взвешивания
Обязательная процедура взвешивания россиянина Дениса Лебедева и южноафриканского боксера Табисо Мчуну состоялась накануне боя в Красноярске. Они сойдутся на ринге в бою за серебряный...
В Подмосковье злоумышленник порезал шины у 76 автомобилей
В Подольске (Московская обл.) удалось задержать «автомобильного маньяка», который за пару часов проколол шины у 76-ти автомобилей. Действовал неизвестный сосредоточенно и ни на что...
В Мытищах в спортивной сумке нашли скелет человека
Жуткая находка была обнаружена в Мытищах в среду, 25 декабря. В лесу близ поселка Нагорное лежала спортивная сумка, а в ней - труп человека,...
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
ДАМАСК, 19 дек — РИА Новости. Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции...