С накопительной пенсией россиян случился глобальный заморозок

Популярные новости
СМИ: Пугачева не пустила Бузову выступить в Голубом огоньке
Share Tweet Share Share Email CommentsПо словам журналистов, Алла Пугачева попросила Игоря Крутого не пускать ведущую "Дома-2" на съемки новогодней программы. Певица Алла Пугачева...
Разгадана тайна «космической конфеты» в центре Млечного Пути
Некоторое время назад в Сети появился удивительный снимок центра Млечного Пути, похожий на «космическую конфету». Ученые отмечают, что в области наблюдается скопление огромных...
Суперспособности обычных животных: невидимость, бессмертие и другое
Share Tweet Share Share Email CommentsМы самонадеянно считаем себя «венцами творения», но при этом способности некоторых животных превосходят человеческие. В природе есть и фантастическая...
Столтенберг допустил личную встречу с Путным
Несмотря на непростые отношения между Москвой и НАТО, диалог с Владимиром Путиным необходим – ситуацию нельзя оставлять на самотек. Взаимодействие в рамках Россия –...