Внеземная жизнь — фантастика или реальность?

Персонаж культового телесериала 1990-х “Секретные материалы”, специальный агент ФБР Фокс Малдер, убежден в существовании разумной жизни за пределами Земли и в том, что представители внеземных цивилизаций не раз посещали нашу планету. Напарница агента Малдера, специальный агент ФБР Дана Скалли, взгляды коллеги не разделяла, подвергая сомнению его сумасбродные идеи. Споры двух агентов ФБР являются отличным примером того, как следует воспринимать всю информацию относительно инопланетян — с большой долей скептицизма и исключительно с точки зрения науки. И если во вселенной “Секретных материалов” инопланетяне действительно существуют и пытаются захватить нашу планету, в реальности дела могут обстоять совсем иначе.

В независимости от наших убеждений и желаний, существует объективная реальность: наш дом — планета Земля, располагается в Солнечной системе в галактике Млечный Путь, которая рассекает просторы бесконечной Вселенной. А во Вселенной, как нам сегодня известно, действуют те же законы физики что и на Земле. Наука помогла ответить на сложные вопросы о мире и нашем месте в нем и именно наука является нашей путеводной звездой в попытках найти ответ на вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной.

Страх одиночества

После того, как Николай Коперник положил начало научной революции, оспорив всеобщее представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли, прошло практически пятьсот лет. За это время много чего произошло. Так, благодаря развитию технологий мы смогли сначала рассмотреть ближайшие к нам небесные тела, а потом и вовсе выйти за пределы собственной планеты. Мы отправили в космос роботизированные аппараты, сделали Марс единственной планетой Солнечной системы населенной роботами и открыли сотни планет вокруг других звезд. Подумать только — существуют тысячи далеких миров, большинство из которых, вероятно, необитаемы. Но если появились мы с вами, не исключено, что среди бесчисленного множества миров найдется хотя бы один населенной разумными существами. По крайне мере, мы очень хотим в это верить. Однако как бы мы не всматривались в небо, мы по-прежнему не знаем, есть ли там кто-то еще. Тем не менее в попытках найти ответ на знаменитый вопрос итальянского физика Энрико Ферми “где все?” необходимо четко отделять реальность от фантазии.

Откуда во Вселенной взялась жизнь?

Космическое пространство — это главная химическая фабрика, которая начала свою работу сразу после Большого Взрыва. Три самых легких элемента — литий, гелий и водород, а также остальные 92 элемента, встречающиеся в природе, создали звезды, в том числе весь без исключения углерод, кальций и фосфор, присутствующий во всех живых организмах на Земле. Когда звезды умирают, они выбрасывают в космос львиную долю своей массы и наделяют ближайшие к ним газовые облака набором атомов, которые в будущем обогатят следующее поколение звезд. Таким образом, все люди, планеты и луны не существовали бы, если бы не останки израсходованных звезд. Это также говорит нам о том, что для возникновения жизни не нужны редкие ингредиенты.

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Жизнью на Земле мы обязаны взрывам сверхновых звезд

В космосе пять первых мест по распределению занимают водород, гелий, кислород, углерод и азот. Взаимодействуя между собой, эти элементы позволили создать главные составляющие жизни на Земле. Но космос для молекул, которые обитают в массивных облаках, обволакивающих звезды, место не самое благоприятное. Постоянные скачки температуры, взрывы сверхновых и ультрафиолетовое излучение от ближайших ярких звезд способны разрушить молекулы. Для того чтобы выжить и войти в состав крупиц космической пыли а потом комет, астероидов, планет и людей молекулы должны обитать в относительно спокойных и укрытых от посторонних воздействий областях. Более того, чтобы на свет появились сложные молекулы, необходимо еще и время.

Наиболее известными сложными молекулами являются гликольальдегид (углеводород), аденин и глицин. Эти и им подобные ингредиенты необходимы для возникновения привычной для нас жизни и встречаются, несомненно, не только на Земле. Обилие химических элементов во Вселенной может породить жизнь и на других планетах. При этом такие планеты Солнечной системы как Юпитер, Сатурн и его спутник Титан чрезвычайно богаты химическими элементами. В 2005 году космический зонд “Гюйгенс” совершил посадку на Титан, благодаря чему мы знаем, что химическая обстановка на самой большой луне Сатурне в некотором смысле напоминает обстановку на молодой Земле. Именно по этой причине многие астробиологи считают Титан своего рода лабораторией по изучению прошлого нашей планеты. Таким образом, сегодня разговоры о жизни на других планетах перестали быть прерогативой сумасшедших. К тому же, современные исследования особо выносливых организмов — например тихоходок — показывают, что жизнь не знает границ и никакие преграды ей не страшны. Чтобы найти жизнь за пределами нашей планеты ученые должны разбираться не только в астрофизике, химии и биологии, но и в геологии и планетологии, ведь они ищут потенциально обитаемые планеты повсюду.

Как открытие экзопланет изменило мир

Нобелевская премия по физике в этом году была присуждена Джеймсу Пиблсу — за теоретические открытия в области космологии, Мишелю Майеру и Дидье Кело за открытие экзопланеты, которая вращается вокруг звезды похожей на наше Солнце. Начиная с 1995 года — после открытия знаменитой экзопланеты 51 Pegasi b — астрономы обнаружили более тысячи экзопланет в нашей галактике. Открытие 51 Pegasi b стало революцией в астрономии и привело к появлению экзобиологии, а также новых инструментов для поиска и характеристик наблюдаемых экзопланет. Стоит ли говорить, что чем больше новых миров открывают ученые, тем больше желание общественности узнать обитаемы ли они.

Экзопланета 51 Pegasi b в представлении художника

Вот уже 25 лет шумиха вокруг экзопланет не утихает. Колоссальный общественный интерес к далеким мирам, разумеется, был вызван перспективой обнаружения на них разумной жизни. Однако эта шумиха, вероятно, переоценена. Как пишет в своей книге “Смерть в черной дыре и другие мелкие космические неприятности” астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, недавно открытые планеты — это, в основном, газовые гиганты, наподобие Юпитера и Сатурна, а значит, у них нет подходящей поверхности для развития жизни. Опять же, в нашем привычном понимании. А даже если газовые гиганты окажутся обитаемы, вероятность того, что эти живые организмы разумны крайне мала.Тем не менее, большинство астрофизиков в большинстве своем согласны, что жизнь во Вселенной, вероятно, есть где-то еще. Обосновать такую позицию очень просто — если наша Солнечная система не исключение, то количество планет во Вселенной превосходит количество всех звуков и слов, когда-либо произнесенных представителями нашего вида. Следуя этой логике, заявления о том, что мы — единственная разумная жизнь во Вселенной звучат довольно радикально и несколько невероятно. Но так ли все однозначно?

Какой может быть жизнь за пределами Земли?

Начнем с того, что на одной только нашей планете существуют, без малого, миллионы видов живых существ. Если хорошенько подумать, то довольно трудно представить себе, что медузы, водоросли, жуки, губки, змеи, кондоры и гигантские секвойи родом с одной планеты. Многообразие форм и разновидностей живых организмов на Земле позволяет предположить насколько удивительной может быть жизнь в других мирах. Мы предполагаем это исходя из того, что жизнь появилась благодаря взаимодействию четырех химических элементов — водорода, гелия, кислорода и углерода. Поэтому очень вероятно, что если мы когда-нибудь найдем жизнь за пределами Земли, она будет состоять из похожей смеси элементов. Тем не менее, если инопланетная жизнь хоть как-то сопоставима с жизнью на нашей планете, разум, похоже, встречается редко. По некоторым оценкам, за всю истории Земли на ней существовало более 10 миллиардов видов. Следовательно, можно предположить, что таким же разумным как Homo Sapiens окажется лишь 1 из 10 миллиардов всех внеземных видов живых организмов, не больше. И это не говоря о шансах на то, что у этих разумных существ есть высокие технологии и желание наладить межзвездную связь.

Но если такая цивилизация все-таки существует, то можно ли с ней связаться? Астроном Карл Саган всю свою жизнь посвятил изучению космоса. Одной из работ Сагана является научно-фантастический роман “Контакт”, в котором ученый описывает наиболее вероятный с точки зрения науки контакт с представителями внеземных цивилизаций — он состоится с помощью радиоволн. Дело в том, что радиоволны способны пересекать галактику беспрепятственно, пронизывая и межзвездный газ и облака космической пыли. Однако есть одно “но” — земляне разобрались в устройстве и применении электромагнитного спектра совсем недавно, чуть менее века назад. Это несколько уменьшает шансы на то, что мы поймаем инопланетный сигнал.

Такими инопланетян изобразили создатели “Секретных материалов”. У режиссеров и сценаристов других голливудских фильмов и сериалов, похоже, проблемы с фантазией

Гораздо более вероятно, все же, обнаружить во Вселенной простые, неразумные следы жизни. А это более чем реально, так как прямо у нас под носом находятся Марс, Энцелад и Титан. В ближайшие несколько лет NASA отправят к ним сразу несколько аппаратов, основная задача которых — поиск внеземной жизни. Некоторые астрофизики убеждены, что в течение ближайших десятилетий мы найдем жизнь за пределами Земли. И это в любом случае станет сенсацией.

Как относиться к противоречивым заявлениям ученых?

Учитывая все вышенаписанное, такие громкие заявления некоторых ученых и СМИ как “инопланетяне уже посещали нашу планету” или “пришельцы колонизировали Млечный Путь” звучат довольно спекулятивно. Может даже показаться, что они ничем не лучше заявлений людей, которых якобы похищали пришельцы прямо из кровати и ставили над ними жуткие опыты. Тем не менее, с выводами спешить не стоит.

Недавно в журнале The Astronomical Journal было опубликовано исследование, согласно результатам которого инопланетяне, с большой долей вероятности, уже были на нашей планете. Либо не горят желанием с нами общаться. Как пишет издание Business Insider, исследователи полагают, что если в попытках решить парадокс Ферми не учитывать движение звезд, остается одно из двух: либо представители других цивилизаций не могут покинуть свою планету, либо мы — единственная технологическая цивилизация в галактике Млечный Путь. По этой причине в своей работе исследователи предполагают, что звезды и планеты вращаются вокруг центра нашей галактики с разной скоростью и в разных направлениях. Время от времени звезды и планеты оказываются недалеко друг от друга. По этой причине не исключено, что инопланетяне способны путешествовать в ближайших к ним местах в галактике. Но для подобных путешествий понадобится много времени, так что авторы работы полагают, что если инопланетяне до нас еще не добрались, они могли посещать Землю задолго до нашего с вами на ней появления.

Обложка экранизации романа Карла Сагана “Контакт”. Главные роли исполнили Джоди Фостер и Мэтью Макконахью

Получается, что если 1 из 10 миллиардов видов в нашей галактике является разумным и технологически развитым, то выводы ученых кажутся вполне логичными. Тем не менее мы не можем опровергнуть выводы другого исследования, которым занимались специалисты из Института будущего человечества при Оксфордском университете. Согласно полученным результатам, вероятность того, что мы — единственная разумная жизнь в наблюдаемой Вселенной довольно высока. Даже если допустить, что среднее число цивилизаций в галактике может достигать сотни, вероятность того, что мы одни в галактике составляет 30%. Как сообщил ведущий автор исследования Андреас Сандберг порталу Universal-Sci.com, учитывая условия, необходимые для развития разумной жизни, он и его коллеги пришли к выводу, что существует довольно высокая вероятность того, что в Млечном Пути мы одиноки.

Как бы там ни было, наш мир и наша Вселенная место настолько удивительное, что поразительным является сам факт того, что мы пытаемся ее познать и что у нас… получается. Что же касается жизни за пределами Земли, то вглядываясь в бесконечную космическую пустоту, сложно предположить, что во Вселенной кроме нас нет никого. В конце-концов мы не настолько особенные.