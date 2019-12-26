Крокодилы используют для охоты палки и ловушки

Ученые опубликовали в New Scientist результаты исследования, согласно которому некоторые виды крокодилов используют для охоты ловушки и палки.

Рептилии, которых никогда не считали слишком умными, для охоты на птиц на реке Миссисипи находят палки и ветки, которые укрепляют на верхней челюсти. Наблюдения показали, что с помощью таких ловушек крокодилы привлекают внимание птиц. Птицы в поисках веток для строительства гнезда приближаются к папкам и становятся жертвой крокодилов.

Исследователи показали фотографии крокодилов с охотничьими палками и пойманную одним из них белую цаплю. Аллигаторы, а это были именно они, применяют такие ловушку не круглый год – охота с помощью палок происходит весной в то время, когда птицы устраивают свои гнезда.

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Так поступают только крокодилы, возле мест обитания которых гнездятся птицы. Остальные аллигаторы не были замечены с палками на верхней челюсти.

Использование инструментов распространено среди высших животных, но рептилии замечены за этим занятием впервые. Ученые пытаются выяснить, откуда у крокодилов появились такие навыки охоты.

Дата: 13.12.2013