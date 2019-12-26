5 известных песен, которые убивали людей в реальной жизни

У каждого из нас, наверняка, найдется парочка любимых мелодий и треков. Впрочем, как показывает практика, временами за некоторыми популярными, известными и многим полюбившимися песнями, кроме заводных гитарок и неплохого текста, скрываются самые настоящие фильмы ужасов.

Мелодии, которые сводили людей с ума, тексты, подтолкнувшие маньяков на преступления, песни которые доводили до суицида, проклятые пластинки, которые не оставляли людям выбора… уже стало интересно? Тогда эта статья именно для вас, ведь сегодня мы решили собрать воедино парочку жутких историй о знаменитых песнях, которые убивали.

«Exit» — U2

Никто не станет спорить, что песня под названием «Exit», то есть «Выход», знаменитой ирландской группы «U2», написанная по мотивам реальной истории об обезумевшем религиозном фанатике-убийце, неискушенному слушателю может показаться немного тяжеловатой и мрачной. А случай, произошедший 18 июля 1989 года, еще больше сгущает краски вокруг этой замечательной композиции.

Дело в том, что некий житель штата Аризона по имени Роберт Джон Бордо обвинил «U2» в том, что их «Выход» указал ему совсем неправильный выход из обуявшего его безумия, и в словах песни ему привиделся приказ отнять человеческую жизнь. Послушав песню несколько сотен, а то и тысяч раз, Бордо, одержимый знаменитой актрисой Ребеккой Шеффер, взял свой пистолет, отправился к дому Ребекки, подкараулил ее на выходе и на месте застрелил в упор. К счастью, Бордо был настолько безумен, что даже самым ярым противникам рок-музыки не пришло в голову обвинить «U2» в этом жестоком убийстве, что, впрочем, не помешало «Выходу» заработать себе довольно печальную славу.

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«Gloomy Sunday» — Реже Шереш

Эта песня под названием «Мрачное воскресенье», написанная венгерским композитором-самоучкой Реже Шерешом в начале 30-х годов, стала настоящим мировым хитом, за который сразу же ухватились многие популярные радиостанции. Однако очень скоро начали происходить события, в результате которых «Мрачное воскресенье» заработало себе действительно мрачную славу вплоть до того, что песню строго запретили крутить на британском радио.

Никто до сих пор не может уверенно сказать, почему песня настолько сильно влияла на людей, однако, после ее выхода в свет среди слушателей начиналась самая настоящая эпидемия самоубийств. Тела одних обнаруживали с окровавленными нотами «Мрачного воскресенья» в руках, другие оставляли предсмертные записки со строчками из песни, третьих находили возле проигрывателей, из которых непрерывно лилась эта мрачная мелодия, поставленная на бесконечный повтор, а те, которых удалось спасти, жаловались, что «Мрачное воскресенье» изо дня в день не выходит у них из головы и доводит до безумия.

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«Night Prowler» — AC/DC

Уж неизвестно, действительно ли песня «AC/DC» под названием «Ночной бродяга» вдохновила одного из самых жутких серийных убийц в истории США на совершение преступлений, или пресса просто не могла отказать себе в удовольствии взяться за знаменитую рок-группу, но факт остается фактом. Именно этот трек о ночном бродяге, который крадется в тенях и забирается в окна к ничего не подозревающим жертвам, навсегда прочно связали с именем Ричарда Рамиреза, более известного под прозвищем «Ночной охотник».

После того как его поймали, маньяк действительно не стал отрицать свой любви к пластинкам культовых австралийцев, и даже признался, что идею забираться в дома девушек через незапертое окно он позаимствовал именно из «Ночного бродяги».

«Cross Road Blues» — Роберт Джонсон

Если все прошлые композиции из нашего списка с горем пополам удавалось привязать к тем или иным реальным преступлением, то песню под названием «Блюз перекрестка» знаменитого джазмена Роберта Лероя Джонсона люди стали бояться скорее по мистическим, чем по материальным причинам.

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В музыкальном мире бытует легенда о том, что в погоне за славой Джонсон якобы продал свою душу Дьяволу на одном из перекрестков штата Миссисипи, за что Сатана и наградил его выдающимся музыкальным талантом. Его знаменитую песню «Блюз перекрестка», в свою очередь, считают проклятой, и якобы именно это проклятие лишило джазмена жизни на 27-м году жизни и до сих пор продолжает убивать знаменитых музыкантов, достигших 27-летнего возраста, которые уже успели войти в историю как трагический «Клуб 27».

«Helter Skelter» — The Beatles

Кто бы мог подумать, что название именно этой веселой и заводной песенки легендарных «The Beatles» в один прекрасный день будет написано кровью на стенах дома рядом с изуродованными трупами пяти человек, включая беременную жену знаменитого режиссера Романа Полански по имени Шэрон Тейт.

Именно в аккордах «Helter Skelter» печально известный убийца Чарльз Мэнсон разглядел мрачное апокалиптическое пророчество о расовой войне, что и побудило его отправить участников своей так называемой «Семьи» по души ничего не подозревающих жителей Беверли-Хиллз.

отсюда