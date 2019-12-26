20 оптических иллюзий, которые ломают мозг напрочь

Наш мозг — невероятно сложный механизм. Он постоянно находится в работе, обрабатывая информацию окружающей нас реальности. Иногда он даже может ошибочно увидеть то, чего нет.

Эти оптические иллюзии доказывают, что человеческое восприятие — нечто невероятное!

1. Обманчивое отражение в воде

2. Казалось, будто авария неизбежна…

3. Танцующий миндаль на самом деле неподвижен

4. Игра с перспективой

5. А вы видите портрет Майкла Джексона?

6. Квадраты A и B на самом деле одного цвета

7. Все три машины одного размера

Убедитесь сами

8. «Увеличивающееся» сердце

9. Вращающиеся круги

Чем быстрее вы перемещаете взгляд, тем быстрее они начинают вращаться

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10. Отражения просто поражают воображение

11. Картина художника удалась

12. Движущийся квадрат

13. С любого ракурса этот динозавр будет смотреть на вас

14. Два робота просто нарисованы

15. Женщина на ковре-самолете

Вся магия в тени от флага

16. Кажется, будто высоко сидит

17. Что-то с ногами слоника?

18. Постоянное движение

19. Левитация?