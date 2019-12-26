Турция заняла первое место в мире по использованию Twitter и Instagram

«Наиболее популярными приложениями стали Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram, а Турция является пользователем № 1 в Twitter и Instagram», — заявил исполнительный директор Deloitte Turkey Метин Асланташ.

В соответствии с исследованием, проведённым на шести континентах с участием 44 тыс. 150 человек, женщины используют Snapchat, Instagram и TikTok больше, чем мужчины, в то время как мужчины предпочитают Twitter и приложения знакомств, пишет Duvar.

Надо сказать, что в Турции 55% жителей используют мобильные устройства для игр, благодаря чему страна заняла первое место в мире в этой категории. Самыми популярными играми стали головоломки.

Алтынташ отметил, что 46% турецких респондентов заявили, что они регулярно проверяют свои телефоны.

«32% говорят, что у них не всегда получается общаться с близкими людьми лицом к лицу», — добавил он.