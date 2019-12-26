Geely Atlas лишится атмосферных двигателей в 2020 году

Китайский кроссовер Geely Atlas может остаться без атмосферных двигателей уже в 2020 году. Вместо них он получит новый 1,5-литровый турбомотор, соответствующий эко-нормам «Евро-6». Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на белорусских коллег из abw.by.

Как пояснил гендиректор завода «БелДжи» (Atlas для России выпускается именно там) Геннадий Свидерский, с появлением у модели нового экологичного турбомотора предприятие сможет поставлять эти кроссоверы не только в страны ЕАЭС, но и в Европу.

Предполагается, что 1,5-литровый наддувный агрегат не просто дополнит моторную гамму «Атласа» – он вытеснит из нее атмосферные моторы объемом 2,0 и 2,4 литра. В частности, речь идет о «турботройке», которую специально для России дефорсируют со 177 л.с. до налоговыгодных 149 л.с. В свою очередь, 1,8-литровую «турбочетверку», которая ставится на кроссовер сейчас, могут, наоборот, «раскрутить» с нынешних 184 до 200 или более «лошадок».

Что из этого получится на деле, покажет только время. А пока «Автоновости дня» напоминают, что Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России по итогам 11 месяцев 2019 года.