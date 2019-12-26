Skoda объявила скидки на свои автомобили в январе

Выгодные условия на покупку автомобилей Skoda в России будут действовать и в январе. Например, модель Octavia будет доступна с выгодой до 192,4 тыс. рублей, Rapid – до 133,1 тыс. рублей, а Superb и Kodiaq – до 215 тыс. и 235,8 тыс. рублей соответственно.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе чешской марки, с 1 по 31 января 2020 года на все модели Skoda продолжает действовать выгодный процент по классическому кредиту (от 3%) и по кредиту Simply Clever (от 6,9%). Акция c тарифом по страхованию КАСКО 3%, действующая при покупке моделей Octavia и Kodiaq, также доступна до конца января.

Наконец, в январе продлевается действие программ Утилизациии/Трейд-ин, в рамках которых клиенты могут сэкономить до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля. Обе программы актуальны для всех автомобилей Skoda 2019 года выпуска.