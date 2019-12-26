«Заряженные» Audi SQ7 и SQ8 появятся в России

«Заряженные» кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 все-таки приедут в Россию – обе новинки появились в действующем Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на семейства Audi Q7 и Q8. Первые поставки этих машин российским дилерам ожидаются во втором квартале 2020 года.

Как стало известно «Автоновостям дня» из опубликованного Росстандартом документа, S-кроссоверы получат в России 4,0-литровую дизельную «восьмерку» в упрощенной версии CZAA с двойным турбонаддувом без электрического нагнетателя.



Audi SQ7. Фото Audi



Audi SQ8. Фото Audi

Крутящий момент без «электродовеска» остался прежним – 900 Нм, а вот мощность, по сравнению с европейской версией этого же агрегата, снизилась с 435 до 421 л.с. Впрочем, сочетаться он будет в любом случае с тем же восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом.

Динамику дефорсированного V8 4.0 на «российских» Audi SQ7 и SQ8 еще предстоит узнать, но, скорее всего, она будет примерно такой же, как у европейских версиях этих кроссоверов, на разгон до «сотни» которым хватает всего 4,8 секунды.

Цены на обе новинки появятся ближе к старту продаж.