В Уфе вынесли приговор экс-полицейским, обвиняемым в групповом изнасиловании коллеги

Кировский суд Уфы признал троих бывших полицейских виновными в групповом изнасиловании коллеги, 23-летней девушки-дознавателя, в отделе полиции осенью 2018 года. Они получили 20 лет лишения свободы на троих. В последнем слове ни один из подсудимых вину не признал.

Бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев приговорен к 7 годам колонии общего режима, экс-начальник отдела по Кармаскалинскому району Салават Галиев также получил 7 лет колонии, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района Павел Яромчук проведет в колонии 6 лет, передает «Башинформ».

Также они должны будут выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей на общую сумму 3 млн рублей.

Напомним, 31 октября прошлого года трех высокопоставленных полицейских задержали в Уфе по подозрению в изнасиловании коллеги. Мужчины сначала напоили коллегу, а затем надругались над ней. Как выяснилось, пострадавшая является дочерью силовика.

Впоследствии девушку уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.