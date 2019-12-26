Под Воронежем неизвестные заложили взрывчатку в машину главы района

В четверг утром совершено покушение на главу Рамонского района (Воронежская обл.) Николая Фролова. Неизвестные заложили в его автомобиль безоболочное взрывное устройство. Чиновник получил травмы. Его жизни ничего не угрожает, сообщают «[url=]Вести Воронеж[/url]».

Инцидент произошел возле дома Фролова, когда он прогревал свой внедорожник. Очевидцем взрыва стал его отец. Пострадавший госпитализирован с ранениями ног. Правоохранители изначально рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе неисправность машины (взрыв бензина, газа) и покушение с помощью самодельного устройства.

Позже стало известно, что экспертами обнаружены следы взрывчатки. Основной стала версия покушения. Расследование продолжается.