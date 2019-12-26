Со своего поста ушел заместитель руководителя столичного ДИТа

Источник: Общественная палата города Москвы





Артем Костырко курировал работу проектов «Активный гражданин» и «Наш город», а также руководил технической частью при организации электронного голосования.

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий Артема Костырко в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписано 24 декабря.

По данным СМИ, Костырко займет должность руководителя управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов в аппарате мэрии.

Костырко занимал должность заместителя главы ДИТ Москвы с октября 2018 года, курируя работу проектов «Активный гражданин» и «Наш город», а также руководя технической частью при организации электронного голосования.

Система электронного голосования была впервые применена на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Свой голос удаленно можно было отдать в трех избирательных округах столицы. В день голосования в системе онлайн-выборов фиксировался сбой продолжительностью один час, который Костырко объяснил неполадками в работе оборудования.

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