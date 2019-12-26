Томенко выступит на Госсовете под председательством Путина

26 декабря президент России Владимир Путин проведет Госсовет по вопросам эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин.

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Ожидается, что помимо Путина, выступят губернаторы Алтайского края, Тамбовской и Липецкой областей, а также министр сельского хозяйства РФ.

«Развитие агропромышленного комплекса — это драйвер всей российской экономики на протяжении последних лет, в отрасли шло весьма активное развитие. Пространственное развитие сельских территорий требует особого внимания, об этом пойдет сегодня речь у президента», — сказал Песков.

Ранее пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что 25 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором Виктор Томенко принял участие.

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