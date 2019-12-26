Звучание души в воспитании детей. Наталия Маслова. Часть 1

В гостях у Народного Славянского радио академик Российской Академии естественных наук, доктор психологических наук — Наталия Владимировна Маслова. Часть 2 — https://youtu.be/NwUTp2gHMCY Она расскажет о концепции воспитания в системе ноосферного образования — уникальной и доступной каждому системе выращивания собственного «кристалла души», поделится опытом подготовки родителей и учителей, способных самостоятельно направлять рост «кристалла души» ребёнка. Слушатели узнают о системе законов психики человека, об уникальном кодексе законов образования и воспитания – российских научных открытиях. Если эта тема важная — расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше! Быть ДОБРУ!

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