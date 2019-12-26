К июню по Крымскому мосту пойдут электрички из Анапы и Краснодара

Ранее главы Краснодарского края и Крыма заявили, что обсуждают возможность открытия ж/д сообщения между двумя регионами в 2020 году. А в четверг в крымском транспортном ведомстве сообщили о планах запустить электрички в Краснодар и Анапу до июня следующего года. «Планируем до июня нарастить необходимое количество подвижного состава железнодорожного транспорта под потребности нашего населения, в том числе для организации электричек с Краснодарским краем. Это Анапа, Краснодар», – цитирует [url=]ТАСС[/url] министра транспорта Крыма Сергея Карпова.

Он пояснил, что для этих целей будут использоваться составы, имеющиеся на полуострове и на Кубани. Причем крымский оператор пригородных электричек в новом году по договору с местным правительством приступит к замене части ж/д подвижного состава.

Не исключается открытие дополнительных направлений. В этом вопросе всё будет зависеть от спроса на эти услуги: не хотелось бы возить в электричках «воздух», отметил Карпов.