В Сети появилось фото мужа Пелагеи с предполагаемой любовницей

Ходят слухи о скором разводе пары.

В Сети ходят слухи о расставании 33-летней певицы Пелагеи с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным. На этом фоне появилось фото мужчины, где он проводит время на светском мероприятии в компании блондинки. При этом ранее на странице Телегина была удалена фотография с Пелагеей, которую он подписал: «Воссоединение». Интересно, что в instagram-аккаунте мужчины больше нет фотографий с женой. Правда, Пелагея все же на него подписана.

Отметим, что в 2018-м мужа Пелагеи уже подозревали в измене. Его застукали за поцелуем с некой брюнеткой в баре. Но тогда певица опровергла неверность супруга, отметив, что в этом инциденте виновата сама девушка «легкого поведения» (цитата). Сейчас Иван Телегин много проводит времени с дочкой Таисией, которой в январе будет 3 годика. А вот на мероприятиях с женой хоккеист давно не появлялся.

Напомним, Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Тогда ее обвинили в том, что она разбила пару. Ранее хоккеист состоял в отношениях с женщиной по имени Евгения, которая родила ему сына. Пелагея уверяла же, что ее совесть чиста, а муж ушел от предыдущий пассии еще до ее появления.