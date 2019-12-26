26 исторических объектов с дрона

Дорогие друзья. Подходит к концу 2019 год. И я хотел бы подвести некоторые итоги. Прежде всего по тем местам и объектам, которые были изучены нашей командой в этом сезоне. В данном сюжете я собрал около трех десятков интересных и необычных локаций. Все они представлены в режиме аэросъемки. Т.е. мы снимали их на видео с помощью квадрокоптеров. Кстати, в этом году мы испробовали и облетали три модели дронов: Xiro eXplorer Mini, DJI Phantom 3 Advanced и DJI Mavic 2 Pro. В результате получили определенный опыт как воздушных съемок, так и способов представления объектов в различных ракурсах. Если вам интересна тема исторической аэросъемки, напишите об этом в комментариях. Я могу подготовить отдельный сюжет, в котором расскажу о характеристиках некоторых дронов для путешествий и исследований, а также о некоторых приемах аэросъемок. А теперь предлагаю вам посмотреть, какие интересные места мы посетили в этом году! Несомненно, мы снимали не только с воздуха, но и с земли! Собран огромный архив видеоматериалов, которые можно превратить в истории. Поэтому, напишите в комментариях, о каких из объектах, рассказанных в этом сюжете, вы бы хотели узнать побольше в первую очередь! А теперь – устраиваемся поудобнее и отправляемся в полет!READ Таксидермисту пришили указательный палец ноги вместо большого пальца руки 1:37 — Сходненский ковш. Москва2:16 — Тушино. Москва2:56 — Колокольня храма Иоанна Предтечи. Московская область, Дмитровский район, деревня Языково

3:22 — Пруд с тремя островками. Московская область, Дмитровский район, деревня Селевкино4:02 — Древний курган. Германия, Перл4:42 — Руины древних построек. Франция4:54 — Беглик-Таш, древнее фракийской скальное святилище. Болгария5:26 — Мыс Калиакра. Болгария5:51 — Замок «Влюбленный в ветер». Болгария, Созополь6:27 — Каменный лес, Диликташ. Болгария, Варна, вблизи сёл Слынчево, Баново7:16 — Главный до усадьбы Воронцова-Дашкова. Московская область, Дмитровский район, Быково7:53 — Каширское городище. Московская область, Ступинский район, Старая Кашира8:57 — Курганы. Московская область, Ступинский район, Старая Кашира9:23 — Озеро Бездонное. Московская область, Солнечногорский район9:52 — Расформированная военная часть противовоздушной обороны Москвы. Московская область10:31 — Расформированный военный городок. Московская область, Федоровка, Адуляр11:48 — Руины Центра информатики и Электроники (ЦИЭ). Москва, Зеленоградский А.О.12:45 — Старая ГЭС, 1919 г. Московская область, Волоколамский район, Ярополец13:35 — Храм Казанской иконы Божией Матери. Московская область, Волоколамский район, Ярополец14:00 — Руины усадьбы графа Чернышева. Московская область, Волоколамский район, Ярополец14:21 — Усадьба Загряжских, Гончаровых. Московская область, Волоколамский район, Ярополец14:44 — Храм рождества Иоанна Предтечи. Московская область, Волоколамский район, Ярополец15:02 — Знаменская церковь. Московская область, Клинский район, урочище Теплое15:26 — Усадьба Петровское-Алабино. Московская область, Наро-Фоминский район, Алабино16:05 — Форт «Император Александр I» («Чумный»). Санкт-Петербург, Кронштадт16:46 — Северный форт № 4 «Зверев» («Горелый»). Санкт-Петербург, Кронштадт

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