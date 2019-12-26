BMW отзывает около 19 тысяч премиальных автомобилей в России

Из-за производственной ошибки в России отзываются около 19 тыс автомобилей BMW. Речь идет о моделях BMW X6 и X6M немецкого концерна. В пресс-службе BMW рассказали, что необходимо отозвать 19 087 автомобилей бренда. Они будут отправлены на доработку, поскольку обнаружен дефект, который был допущен во время сборки.

Как уже было сказано выше, отзываются кроссоверы X6 и X6М, которые были реализованы на российском рынке с 2017 года. Информацию об этом подтверждает Росстандарт. На его официальном сайте уже опубликованы VIN-номера, позволяющие определить машину с недостатком. В автомобили с обнаруженным дефектом невозможно установить детское кресло с креплениями ISOFIX на днище паркетного внедорожника. Было установлено, что при такой установке на подпорки оказывалось чрезмерное давление, которое могло бы со временем привести к разрушению удерживающих скоб. Чтобы решить данную проблему, технологи рекомендовали приварить к креплению ISOFIX дополнительную промежуточную вставку. Данная процедура будет осуществляться бесплатно для владельцев немецких кроссоверов, которые попали в эту волну отзыва. Напомним, ранее массово отзывались автомобили BMW и других немецких брендов из-за проблем с подушками безопасности. В этом случае тоже все доработки осуществлялись за счет производителя.

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