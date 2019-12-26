США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик

«Восьми турецким строительным компаниям был выдан контракт общей стоимостью $95 млн на проведение проектировочных и строительных работ по строительству элементов общего назначения военной сопутствующей инфраструктуры на авиабазе Военно-воздушных сил США в Турции. Работы будут закончены к 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении Пентагона. С американской стороны одной из структур, подписывающих контракт, является 39-я финансовая эскадрилья, развернутая на авиабазе Инджирлик, передаёт ТАСС.

На авиабазе Инджирлик в настоящее время развёрнуто 39-е авиационное крыло ВВС США.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

В Турции уже не первый раз говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело ещё не доходило.