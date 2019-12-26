Водителям разрешат не распечатывать электронный ОСАГО

Водителям, купившим электронный полис ОСАГО, можно будет не возить с собой его распечатку со 2 января 2020 года. Постановление правительства, которое внесет необходимые поправки в Правила дорожного движения, накануне подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

К слову, обязанность возить с собой бумажную копию полиса «обязательной автогражданки» отменили поправки в закон об ОСАГО, вступившие в силу в мае этого года. Согласно его положениям, автовладельцы вправе предъявлять инспекторам ДТП электронную версию ОСАГО прямо на экране своего смартфона.

Тем не менее, требование наличия распечатки было в Правилах дорожного движения, что, в свою очередь, порождало множество споров и конфликтов на дорогах, когда инспекторы штрафовали водителей за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО, как будто его не было совсем.

Ситуация будет исчерпана уже 2 января, когда из текста ПДД окончательно исчезнет требование иметь при себе распечатку электронного полиса, и водители смогут совершенно спокойно предъявлять его инспекторам ГИБДД прямо со смартфона.

Ранее «Автоновости дня» писали о возможном подорожании ОСАГО в 2020 из-за падения доходов страховых компаний.