В России сертифицировали обновлённый Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который поступит в продажу в 2020 году. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль появилось в открытой базе Росстандарта.

Как стало известно «Автоновостям дня» из опубликованного Росстандартом документа, рестайлинговый ASX предложат россиянам с двумя двигателями на выбор, а также с передним или полным приводом. Базовым станет сочетание 1,6-литрового 117-сильного двигателя и 6-ступенчатой «механики», а в более дорогих версиях кроссовер получит 2,0-литровый 150-сильный агрегат и вариатор.



Mitsubishi ASX. Фото Mitsubishi



Mitsubishi ASX. Фото Mitsubishi

В стандартное оснащение автомобиля войдут климат-контроль, несколько подушек безопасности, штатная противоугонная система и мультимедийная система. Более продвинутым комплектациям достанутся сиденья с подогревом, светодиодная оптика, камера заднего вида, навигация, люк в крыше, фаркоп и набор электронных помощников и другие опции.

Напомним, обновленный Mitsubishi ASX дебютировал на Женевском автосалоне весной 2019 года. Рестайлинг еще больше «сблизил» его с пикапом L200 и минивэном Delica: в схожей с ними стилистике выполнены передние крылья, капот, бамперы и оптика. Салон кроссовера изменили улучшенные материалы отделки и увеличенный до 8 дюймов дисплей мультимедийной системы, который теперь поддерживает популярные мобильные интерфейсы и навигацию.