Aurus выпустит бюджетный лимузин Aurus Senat

Компания Aurus расширит линейку Senat, куда ныне входят седан S600 длиной 5,63 м и «президентский» лимузин L700 с почти 7-метровой колесной базой, новым «укороченным» лимузином. Фотографии прототипа новинки, случайно замеченного на улицах Москвы, опубликовал портал Drom.ru.

Как стало известно «Автоновостям дня», новый лимузин станет промежуточным звеном между обычным седаном Senat S600 и «президентским» лимузином с удлиненной до 6,63 м колесной базой. Длина автомобиля составит 6130 мм.

Предполагается, что новинка станет своего рода «бюджетным лимузином», который будет намного дешевле «президентской» модели L700 и чуть дороже гражданского седана S600. При этом шасси и агрегатную базу он позаимствует именно у седана, который, в отличие от флагмана, не имеет ни усиленной подвески, ни собственного заднего редуктора.

Выпускать новинку будут в двух модификациях: гражданской и бронированной, которая, судя по увеличенной окантовке стекол, вышла на тесты первой.

Тем не менее, о сроках запуска модели в «серию» пока говорить рано. Учитывая тот факт, что две уже представленные модели — седан и базовый лимузин Senat — встанут на конвейер Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в 2021 году, «бюджетный» лимузин сможет присоединиться к ним не раньше 2022 года.