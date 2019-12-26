​Путин пожаловался на недосып

Президент России Владимир Путин рассказал, что в последнее время ему не удается выспаться. Глава государства пожаловался на недосып в беседе с бизнесменом Геннадием Тимченко. Сюжет показали в эфире телеканала «Россия-24».

Путин поговорил с Тимченко в перерыве между периодами матча Ночной лиги, который накануне прошел в Москве. Команда, за которую играл Путин, выиграла со счетом 8:5. Больше половины шайб забил глава государства.

Участвовавший в матче Тимченко сказал президенту, что «надо все-таки уделять время тренировкам».

«Не высыпался последнюю неделю. Мало спал. Четыре-пять часов», — ответил Путин.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский президент может вполне обходиться и без сна. «Он же Путин! Он не спит, он работает!» — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться. Песков также отмечал, что для того, чтобы выдержать жесткий график, Путин поддерживает себя в хорошей физической форме.