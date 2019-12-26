В автомобиле чиновника из Воронежской области ищут бомбу

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В автомобиле главы Рамонского района в Воронежской области Николая Фролова, в котором ранее произошел взрыв, оперативники ищут вторую бомбу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предполагается, что еще одно взрывное устройство заложено под машиной.
Отмечается, что первый взрыв произошел у автомобиля чиновника. Его машина не получила сильных повреждений, однако сам Фролов сильно пострадал.
Мужчину госпитализировали, было принято решение перевести его в областную больницу.
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