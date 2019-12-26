Ученые математически доказали, что Вселенная не бесконечна

Продолжительное время все полагали, что Вселенная состоит из обычной материи – звёзд, планет, астероидов, комет и межгалактического газа. Если это на самом деле так, то космос не должен расширяться, поскольку в противном случае нарушается закон гравитации (тела притягиваются друг другу).

Для объяснения странности ученые ввели термит «темная материя». Никто не может сказать, что это и как оно работает, но уверяют, что такая материя занимает 70% пространства.

Если поместить в вакуум металлические пластины, они начнут притягиваться. Это обуславливается тем, что частицы имеют свойство исчезать и появляться. В итоге и образуется несильное притяжение при взаимодействии пластинок, обозначающих определенные границы, заявил профессор Артем Асташенок из Балтийского федерального университета им. Канта.

Вселенная тоже может иметь конец, но не явный. Она может быть подобна Земле и другим планетам: границ не имеется, но в то же время территория не бесконечна. В своей статье ученые привели также математические модели Вселенной в качестве доказательств.