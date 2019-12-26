Внимание! Воры контента: triboona.ru, gazeta.kg, vo-gazeta.ru, mysovets.ru

Редакция издания «ЧТО ПРИСХОДИТ» уже не первый раз сталкивается с проблемой воровства контента. Как правило некий деятель создает группу сайтов и начинает парсить все что найдет. Все такие сайты используют автонаполнение, то есть редактор как таковой отсутствует, администратор настраивает робота, который в автоматическом режиме ворует контент с сайтов-доноров и публикует его на сайте-воре.
Не так давно редакция «ЧТО ПРИСХОДИТ» обнаружила очередных воров нашего контента.
Ими оказались сайты:
triboona.ru
gazeta.kg
vo-gazeta.ru
mysovets.ru
Эти сайты принадлежат одному администратору, воруют контент с сайтов уже достаточно продолжительное время.
Одним из примеров является воровство следующей статьи
«В Подмосковье злоумышленник порезал шины у 76 автомобилей»
https://chto-proishodit.ru/incidents/2319
Обращаемся ко всем с просьбой запомнить эти и никогда не иметь с ними дело.