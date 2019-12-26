В Норильске арестован прокурор, подозреваемый в коррупции

Норильский суд по ходатайству следствия арестовал исполняющего обязанности прокурора города Гутаева, подозреваемого в неоднократном получении взяток, передает [url=]ТАСС[/url] со ссылкой на сообщение краевого суда. Ранее источники в прокуратуре подтвердили факт задержания Гутаева.

«Суд принял избрать меру пресечения Гутаеву содержание под стражей сроком на два месяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года», – говорится в сообщении.

По словам собеседников агентства, прокурору вменяется несколько эпизодов получения взяток. Гутаев был задержан с поличным во время мероприятий по последнему эпизоду. За какие услуги глава городской прокуратуры получал «подарки», не уточняется. Следствие продолжается.

Гутаев родом из Шали (Чечня), год рождения – 1987-й. Младший советник юстиции. Назначен и.о. прокурора в прошлом году.