Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

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Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Опрос, который прошел в Германии, показал, что жители этой страны считают президента США Дональда Трампа более серьезной угрозой для мира, чем президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.Данный опрос провели сотрудники социологического института YouGov, сообщает Deutsche Welle.

Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Так, Дональда Трампа считают угрозой для мира 41% опрошенных, при этом угрозой для мира северокорейского лидера назвали только 17% респондентов. 8% заявили, что считают опасными для мирового порядка действия президента РФ Владимира Путина. 7% видят угрозу в политике лидера Китая Си Цзиньпина. Отметим, годом ранее Трампа объявили угрозой для мира 48% немцев, Ким Чен Ына – 21%. Угрозой для мира Владимира Путина посчитали в предыдущем опросе 15% респондентов. Набольшего доверия в этом году у немцев заслужили президент Франции Эммануэль Макрон (57%), канцлер Германии Ангела Меркель (53%), канцлер Австрии Себастьян Курц (33%). Президент РФ вызывает доверие у 26% участников опроса. В рамках этого опроса, который прошел 16-18 декабря 2019 года, были обработаны анкеты 2024 человек.