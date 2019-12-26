Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Опрос, который прошел в Германии, показал, что жители этой страны считают президента США Дональда Трампа более серьезной угрозой для мира, чем президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.Данный опрос провели сотрудники социологического института YouGov, сообщает Deutsche Welle.

Так, Дональда Трампа считают угрозой для мира 41% опрошенных, при этом угрозой для мира северокорейского лидера назвали только 17% респондентов. 8% заявили, что считают опасными для мирового порядка действия президента РФ Владимира Путина. 7% видят угрозу в политике лидера Китая Си Цзиньпина. Отметим, годом ранее Трампа объявили угрозой для мира 48% немцев, Ким Чен Ына – 21%. Угрозой для мира Владимира Путина посчитали в предыдущем опросе 15% респондентов. Набольшего доверия в этом году у немцев заслужили президент Франции Эммануэль Макрон (57%), канцлер Германии Ангела Меркель (53%), канцлер Австрии Себастьян Курц (33%). Президент РФ вызывает доверие у 26% участников опроса. В рамках этого опроса, который прошел 16-18 декабря 2019 года, были обработаны анкеты 2024 человек.