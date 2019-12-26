В нижегородской психиатрической больнице вспыхнул пожар

В ночь на четверг в одном из корпусов психбольницы в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар, очагом возгорания стала шахта лифта. Из здания были экстренно эвакуированы более 140 больных и медицинских работников. Все разместились в соседнем корпусе.

«В 01.23 в лифтовой шахте между 3 и 4 этажами 5-этажной клинической психиатрической больницы №1 на улице Ульянова возник пожар. Из здания был эвакуирован 141 человек, в том числе 128 пациентов», – рассказал [url=]РИА Новости[/url] источник в экстренных службах.

Подоспевшие пожарные предотвратили распространения огня. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около часа. Утром, после проветривания помещений, больные вернулись в свои палаты. Пострадавших нет.

В тушении были задействованы значительные силы – более 20-ти единиц специальной техники и 100 спасателей МЧС. Причины пожара устанавливаются.