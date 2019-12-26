С 1 января водителей обяжут наносить на авто новую маркировку

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Принцип действия новой маркировки

Когда госномер не поддаётся точной идентификации, владельцы машин устанавливают на несъёмных деталях кузова бирки, пломбы или опечатать сам кузов. Оформляемая при акте опломбирования машины документация отсылается в отдел внутренних дел по месту жительства автовладельца. Затем машина отправляется в ближайший пункт криминалистической экспертизы. При необнаружении акта мошенничества владелец авто направится в проверяющую госструктуру либо коммерческую испытательную лабораторию. Здесь его авто промаркируют по действующим законам, и маркировка с номером будет доступна для идентификации на любом из постов ГАИ.

Как утверждают криминалисты, номера портятся из-за не вполне качественной обработки в заводских условиях — некачественный алюминиевый сплав, либо покрытие от окисления нанесено слишком тонким слоем. Продажа авто с некачественными госномерами затруднена. Процедура перемаркировки авто упростит эту задачу. Чтобы авто продалось быстрее, оплатить перемаркировку машины должен сам владелец, а не госорганы и спецслужбы. Специалисты-эксперты предлагают ввести единую систему и одно бюро, позволяющее переопломбировать машину без посещения отдельных госорганов и спецлабораторий.